РИАМО - 13 мар. До конца весны для любителей активного отдыха в семи столичных парках планируют организовывать различные спортивные соревнования, мастер-классы и тренировки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проверить свою физическую подготовку, а также укрепить здоровье, тренируясь на свежем воздухе, приглашают всех желающих столичные парки. До конца весны в природных уголках столицы проведут множество спортивных мероприятий. Самые необычные и увлекательные программы для любителей активного отдыха подготовили семь парков, подведомственных городскому департаменту культуры», - говорится в сообщении.

Так, ежегодный забег-квест по скандинавской ходьбе 15 марта пройдет в парке «Кузьминки». А те, кто только хочет познакомятся с техникой скандинавской ходьбы, могут прийти 14 марта на мастер-класс в Лианозовский парк.

Кроме того, музей-заповедник «Царицыно» запускает экомарафон «Культурный плоггинг» - забеги, совмещенные со сбором мусора, которые будут проходить с апреля по ноябрь один раз в месяц.

Познакомиться со старинными русскими народными играми можно будет в парке «Северное Тушино». А 28 марта в парке «Фили» состоится спортивный фестиваль «Олимпийская семья».

«В спортивном центре «Спарк» парка «Сокольники» организуют занятия по бодибилдингу и армрестлингу. Тренировки платные, их будут вести профессиональные тренеры. <…> В Измайловском парке 26 апреля состоится забег «Пожарная миля», - уточняется в материале.