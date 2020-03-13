РИАМО - 13 мар. Полицейские посетили автозаправочную станцию в городском округе Клин, где провели беседы с посетителями, целью мероприятия стала профилактика дорожно-транспортного травматизма в весенний период, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

Сотрудники полиции напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сообщили о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке ребенка в салоне авто.

«Полицейские рассказали водителям транспортных средств о возможности получения госуслуг в электронном виде по линии МВД на Едином портале. Граждане узнали о преимуществах: сокращении времени, возможности получения услуги из любой точки через сеть Интернет в удобное время», – сообщается на сайте.

По итогам беседы сотрудники полиции вручили посетителям тематические памятки и листовки.