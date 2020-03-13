РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мар. В связи с штормовым предупреждением в пятницу парк «Елочки» в городском округе Домодедово закрыт для посещения, сообщается в официальной группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители! В связи с штормовым предупреждением парк «Елочки» закрыт для посещения!», - говорится в сообщении.

Об открытии парка горожанам сообщат дополнительно.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, на пятницу объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра.