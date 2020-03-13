РИАМО - 13 мар. На территории Москвы и Подмосковья до вечера пятницы объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий уровень погодной опасности. Он означает, что погодные условия представляют реальную опасность. Погодные условия могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы.

Предупреждение из-за ветра будет действовать до 21:00 пятницы на территории столицы и области.

«Оранжевый» уровень объявили также на территории Смоленской, Тверской Рязанской, Ярославской, Тульской, Ивановской областей.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждении об усилении ветра в Москве и Подмосковье.