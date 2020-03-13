РИАМО - 13 мар. Более 20 человек вошли в новый состав Общественного совета подмосковного главка МВД России, первое заседание которого состоялось 12 марта, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

В работе совета приняли участие: начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков и начальник управления информации и общественных связей, полковник внутренней службы Татьяна Петрова.

«Сегодня перед полицией стоит немало задач, решить некоторые из них без участия гражданского общества сложно. В рамках работы Совета вы наделены определенными полномочиями, надеюсь, что их использование будет способствовать поиску новых оптимальных путей и решений проблемных вопросов в правоохранительной сфере», – отметил Пауков.

В число Общественного совета вошло 24 представителя институтов гражданского общества, религиозных конфессий, средств массовой информации, культуры и искусств, образовательных учреждений и общественных организаций.

По итогам голосования был избран председатель Леонид Романов, его заместителями стали Вячеслав Панькин, Вячеслав Калинин и Тахир Нурмиев, секретарем совета стал Вячеслав Кузнецов.

Общественники утвердили план работы на 2020 год, регламент Общественного совета, а также изучили кодекс этики его членов.

Членам Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области в торжественной обстановке вручили удостоверения.