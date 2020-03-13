РИАМО - 13 мар. Оригинальные скульптуры и инсталляции, установленные по программе «Мой район» в парках, скверах и пешеходных зонах Москвы в 2019 году, можно будет увидеть на выставке «Город: детали» с 26 по 28 марта на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прошлом году в парках, скверах и пешеходных зонах появилось много оригинальных арт-объектов. Их установили во время благоустройства по программе «Мой район». <…> Увидеть арт-объекты можно 26–28 марта на ВДНХ, на выставке «Город: детали — 2020», - говорится в сообщении.

Каждый арт-объект представляет собой своеобразный символ района, а также рассказывает историю места, где он был установлен.

Гости выставки не только смогут посмотреть интересные скульптуры и инсталляции, но и принять участие в деловой программе, в рамках которого узнают, как превратить историческое место в уникальный арт-объект.