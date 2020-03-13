РИАМО - 13 мар. Неизвестная украла кошелек в Одинцовском городском округе у местного жителя, сумма ущерба составила 270 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

По результатам работы следственного комитета сотрудники полиции задержали 21-летнюю местную жительницу.

«По данному факту сотрудником Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – сообщается на сайте.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера наказания в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.