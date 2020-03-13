РИАМО - 13 мар. Электронное заявление на регистрацию брака на новых выездных площадках теперь находится в общем списке наравне с отделами ЗАГС и дворцами бракосочетания на едином портале госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новая процедура подачи электронного заявления на регистрацию брака в необычных местах стала более быстрой и удобной для молодоженов.

«Раньше при подаче заявления на регистрацию брака через единый портал госуслуг необходимо было выбрать сначала отдел ЗАГС, к которому прикреплена площадка, а затем уже отметить, где бы вы хотели провести церемонию – в зале торжественных регистраций или в необычном месте. Теперь выбор новой площадки доступен наравне с загсами и дворцами бракосочетания», — сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС по Москве Светлана Уханева.

На сегодняшний день молодожены могут сыграть свадьбу в 31 необычном месте столицы. В 2019 году более 6,5 тысяч пар заключили брак на новых выездных площадках. Ожидается, что в этом году их количество достигнет 8,5 тысячи.