РИАМО - 13 мар. Полицейские Богородского городского округа провели акцию «Враг не пройдет!» для учащихся школы № 34, целью мероприятия стала профилактика употребления психоактивных веществ в подростковой среде, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

Сотрудники полиции выступили с лекцией касательно последствий употребления табачной и алкогольной продукции, а также напомнили об административной ответственности за распитие спиртных веществ несовершеннолетними в общественных местах.

«Сотрудники МУ МВД затронули тему употребления наркотических средств и психотропных веществ подростками, напомнили родителям об основных признаках употребления несовершеннолетними данных веществ», – сообщается на сайте.

По итогам мероприятия полицейские порекомендовали на личном примере демонстрировать, что значит быть достойным гражданином.