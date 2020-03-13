РИАМО - 13 мар. Российская группа Little Big представила клип на новую песню, с которой коллектив поедет на международный конкурс «Евровидение – 2020», сообщает Газета.ru.

«Видеоклип на песню Uno разместили на Youtube-канале Eurovision Song Contest. Песня на английском и испанском языках длится чуть больше трех минут. За несколько часов клип собрал свыше 600 тысяч просмотров», – говорится в сообщении.

До этого в сети был доступен только отрывок композиции этого музыкального коллектива. Полная версия песни была представлена в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале 12 марта.

Примечательно, что этот трек группа придумала во время отдыха в январе – он писался изначально не для «Евровидения», а для предстоящего альбома.

Музыкальный конкурс «Евровидение – 2020» пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.