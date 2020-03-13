РИАМО - 13 мар. Пожар в ресторане и гостинице на 31 километре Волоколамского шоссе в городском округе Красногорск произошел ночью в пятницу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным СМИ, возгорание произошло в гольф-клубе Moscow Country Club.

«В 00:25 от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Красногорского ПСГ поступило сообщение о пожаре в здании по вышеуказанному адрес. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 00:45 наблюдалось открытое горение здания ресторана и кровли здания гостиницы», - говорится в сообщении.

Ресторан был полностью построен из деревянного бруска. Первый этаж гостиница сделан из кирпича, а второй — из дерева. Строения были соединены между собой галереей.

В 02:47 пожарным удалось локализировать пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров. В 04:27 они смогли ликвидировать открытое горение. В 06.27 сотрудники спецслужб ликвидировали последствия пожара.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.