РИАМО - 13 мар. Заморозки, которые ожидаются на ближайших выходных в столице, неопасны для раннецветущих растений, так как они за много лет смогли адаптироваться к весенним похолоданиям, сообщил РИАМО специалист «Мосприроды».

В Москве еще в конце февраля из-за аномально теплой зимы начали цвести растения, например, ольха и орех, набухли почки у вербы. Затем на природной территории «Долина реки Сетунь» расцвели подснежники. В Московском регионе распускаются первоцветы, а аллергиков предупредили о необычно раннем цветении березы.

«Все раннецветущие растения в процессе своей эволюции адаптировались к весенним заморозкам, в связи с чем опасности для них нет, если значения температуры не упадут далеко за минус 10 градусов по Цельсию», - сказал собеседник агентства.

На грядущих выходных в столице ожидается резкое похолодание – температура понизится до минус 8 градусов. Прогнозируются штормовые порывы ветра, снег и гололедица.