РИАМО - 13 мар. За этот зимний сезон на катке на ВДНХ покатались свыше 500 тысяч человек, а также за три месяца на ледовых площадках было проведено более 100 развлекательных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Несмотря на непривычно теплую для нашего города зиму, каток посетили больше 500 тысяч человек. Новинкой этого сезона стали экскурсии на коньках. Они проводились впервые в истории ВДНХ и были посвящены историческим павильонам Центральной аллеи», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Весь зимний сезон гости катались на коньках от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие». Общая площадь катка вместе с инфраструктурой составила 53 тысячи квадратных метров, вдоль которого были установлены пять входных павильонов с прокатом спортивного инвентаря, а также экспресс-павильон для посетителей со своими коньками. Услугой аренды коньков воспользовались более 187 тысяч посетителей.

За зимний сезон на катке провели более 100 спортивно-развлекательных мероприятий. В частности, гости катка в декабре и январе отметили Всероссийский день хоккея, Международный день танго, Всемирный день The Beatles и День российского студенчества. А в феврале, например, прошли конькобежный фестиваль «Московские молнии» и танцевальный флешмоб московских пожарных и спасателей.