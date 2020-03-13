РИАМО - 13 мар. Москвичам разослали СМС с предупреждением от Главного управления МЧС России по столице о том, что в пятницу ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

«Повторно информируем об ожидающейся погодной угрозе. В Москве <…> ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Это может представлять угрозу вашему здоровью и имуществу», – говорится в сообщении.

Горожанам посоветовали укрываться от непогоды в капитальных строениях, а также быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, на пятницу объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра.