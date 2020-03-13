РИАМО - 13 мар. В пятницу в Московском регионе ожидается до 8 градусов тепла, возможен небольшой дождь, также прогнозируются порывы ветра до 24 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тылу циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5-7 градусов тепла, по области – 3-8 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 19-24 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 732 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%. В воздухе наблюдается низкое содержание кислорода – ниже нормальных величин почти на 17 единиц.