РИАМО - 13 мар. Резкие перепады атмосферного давления на текущей неделе могут быть дискомфортными для некоторых людей, для предотвращения головокружения москвичам следует тренировать сосуды путем физических нагрузок, сообщила РИАМО терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

В пятницу погода в Москве резко испортится. Во всем Центральном федеральном округе объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра будут усиливаться до 24 метров в секунду, пройдет снег, ночью ударят морозы. Ожидаются и скачки атмосферного давления.

«Рекомендую тренировать свои сосуды путем физической нагрузки, прогулками, ходьбой. Также лучше отказаться от курения, потому что это повреждает сосуды. Также надо выпивать достаточное количество жидкости, чтобы при резком снижении давления не ощущалось головокружение», - сказала Ярцева.

Она добавила, что сейчас не время надевать весеннюю одежду.

«Понятно, что хочется лета и весны, но лучше не одеваться слишком легко, надевать весеннюю одежду еще рано. Нужно найти середину, чтобы не мерзнуть и не потеть на улице», - добавила Ярцева.