РИАМО - 12 мар. В этом году от сорняка борщевик расчистят более 600 гектаров леса в Подмосковье, из них 441,6 гектара территорий опушек и полян, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Подмосковье – первый регион, который занялся системной борьбой с борщевиком Сосновского», - подчеркнул первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Для расчистки земель лесных опушек и полян выделили 8 миллионов рублей. Для борьбы с сорным растением используют три метода. Растение либо скашивают и выкапывают, либо обрабатывают химическими смесями. Третий метод – ввод в оборот ранее неиспользуемых земель.

Для работ по устранению борщевика уже второй год выделяется 300 миллионов рублей.

Ответственность за устранения сорняка на землях сельскохозяйственного назначения лежит на собственниках и арендаторах, на землях населенных пунктов – на местных органах самоуправления, на участках вдоль дорог – на региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

За земли, находящихся в собственности Московской области, несет ответственность министерство имущественных отношений региона, за земли под линиями электропередачи и вдоль газопроводов – министерство энергетики Подмосковья, за частные земли – собственники, за земли лесного фонда – комитет лесного хозяйства региона.

Мособлдума установила штрафы за невыполнение мер по борьбе с борщевиком: для граждан от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

В 2019 году всего из-за борщевика выписали штрафов на сумму 58 миллионов рублей. В прошлом году комитет лесного хозяйства уничтожил сорняки на территории 446 гектаров.

Борщевик – это однолетнее растение, но несмотря на это, он может раскидывать порядка 100 тысяч семян, которые проживут в земле от пяти до семи лет, что значительно осложняет борьбу с ним. Его сок может вызвать ожог при лучах ультрафиолета. Опасны все части растения – листья, стебли, плоды.