РИАМО - 12 мар. В Московском регионе следующая неделя начнется с мороза — от минус 4 до 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«16 марта осадков не ожидается. Ночью морозно — до минус 9 – минус 4 градусов, днем теплее — до плюс 1 – плюс 6 градусов», - отмечается в материале.

При этом 17 марта ожидаются небольшие осадки, температура воздуха ночью будет от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем — от минус 1 до плюс 4 градусов.

В выходные резко похолодает, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, возможен снег и метель. На дорогах будет гололед.