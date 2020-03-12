РИАМО - 12 мар. В 2020 году завершатся ремонтные работы второго жилого корпуса общежития консерватории имени П.И. Чайковского, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Полным ходом ведется устройство монолитного каркаса второй очереди строительства многофункционального студенческого комплекса Консерватории им. П.И. Чайковского. Сейчас на объекте работы идут на девятом этаже из 12. Каркас здания в полном объеме планируется закончить уже в апреле этого года», - сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Общежитие находится на улице Малая Грузинская, дом 24-26. Первое здание общежития уже ввели в эксплуатацию в 2018 году, всего таких корпусов будет три.

Строения будут разной высоты от 12 до 15 этажей, в них по 476 номеров, которые рассчитываются на 900 проживающих. В блоках будет киноконцертный и актовые залы на 150 и 200 мест, обустроят 71 репетиционное помещение студию звукозаписи, гримерные и костюмерные комнаты. Также в общежитии будет бассейн, спортивные и тренажерные залы.

Левкин отметил, что новое общежитие строится на месте старого, чтобы увеличить вместимость и повысить комфортность.

Строительство ведется в рамках программы комплексного обустройства и развития центра города, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.