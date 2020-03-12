РИАМО - 12 мар. Дорожные службы почистили трассы Подмосковья после зимы, в приоритетном порядке шла уборка от грязи и реагентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Каждый день на уборку выходят больше 700 рабочих и 400 единиц техники.

«На сегодняшний день очищено свыше 40% от общей протяженности региональной дорожной сети. Завершить переход всех дорожных служб и техники на весенне-летнее содержание необходимо к началу апреля, а привести в порядок дороги региона — к концу следующего месяца», - отметил вице-губернатора Московской области Игорь Тресков.

В планах также провести ямочный ремонт, очистить проезжие части и тротуары. Кроме того, рабочие помоют дорожные знаки, уберут мусор, восстановят барьерные ограждения, светофоры и освещение.

В связи с неустойчивой погодой и прогнозируемым похолоданием на территории Подмосковья в выходные дни, дорожные службы региона работают, опираясь на погодные условия.