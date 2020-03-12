РИАМО - 12 мар. Закон о поправках в Конституцию вносит изменения, которые касаются различных сфер, актуализируя Основной закон страны, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Депутаты Московской городской думы на внеочередном заседании большинством голосов подержали закон о поправке в Конституцию РФ. За закон проголосовало 26 депутатов Мосгордумы, против - 11 депутатов, еще три депутата воздержались. Одобрение региональным парламентом — это одна из важнейших процедур на пути к всероссийскому голосованию по поправкам, которое назначено на 22 апреля.

«В целом закон о поправках – актуальный документ, который отражает современное состояние российского общества. Он корректирует некоторые принципы организации и функционирования публичной власти в России и закрепляет их в правовом акте прямого действия. Это означает, что реализация данных принципов не требует дополнительного регулирования», - отметил Шапошников.

Он отдельно обратил внимание на закрепление в Конституции целого перечня социальных гарантий, а также изменения, которые касаются области здравоохранения. При этом он отметил, что важными являются поправки, которые дают толчок развитию парламентаризма в России.

«Кстати, помимо поправок в действующую Конституцию закон о поправках содержит также 2-ю и 3-ю статьи, в которых впервые определяется порядок всенародного голосования по принятию (или непринятию) предложенных изменений в Конституцию. Это реальное воплощение так называемой «прямой демократии», - заключил Шапошников.

Депутаты Госдумы на заседании 11 марта приняли закон о поправке к Конституции РФ, в тот же день Совет Федерации одобрил данный закон. После этого сенаторы направили документ на рассмотрение региональных парламентов. Уже 14 марта Совфед может утвердить итоги рассмотрения закона в субъектах РФ. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ планируют провести 22 апреля.