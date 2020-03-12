РИАМО - 12 мар. В Долгопрудном благоустроят улицу Первомайскую протяженностью около двух километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Идея концепции благоустройства проста: на улице Первомайская располагаются разнохарактерные застройки – жилые дома разной этажности, магазины, суд, МФЦ, студенческие общежития, институт, детская школа, памятные места. Поэтому было решено учесть каждый тип застройки и благоустроить пешеходный маршрут, который связывает все застройки», – сказал региональный министр благоустройства Михаил Хайкин.

Пешеходную дорожку вымостят крупными бетонными плитами и расширят до трех метров, это позволит сократить пешеходный переход. Сделают второстепенные дорожки в зелени для выгула собак.

Остановки общественного транспорта передвинут вглубь на три метра, чтобы останавливающиеся автобусы не мешали потоку машин. У здания суда перенесут остановку к МФЦ и вместо нее сделают парковку.

На улице установят освещение для автомобилистов и пешеходов, создадут зоны для отдыха со скамейками. У общежитий предусмотрят парковку для велосипедов.

За счет расширения тротуара зелени на улице станет больше. Сеть дорожек разработали так, что будет удобно добираться до всех важных точек.

В сквере для пенсионеров поставят скамейки и шахматные доски.