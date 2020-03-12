РИАМО - 12 мар. Член Общественного совета при УМВД России священник Григорий Федотов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Антон Белоус, начальник отдела по работе с личным составом, подполковник внутренней службы Евгения Роньшина проверили изолятор временного содержания, сообщается на сайте главного управления МВД Российской Федерации по Московской области.

Изолятор находится по адресу: Одинцово, Можайское шоссе, 4Б.

«Священник Григорий пообщался с сотрудниками полиции, ознакомился с режимом и условиями содержания граждан, оказания им медицинской помощи и организации питания. Член Общественного совета отметил, что нарушений со стороны сотрудников полиции по порядку содержания ИВС не выявил и положительно оценил условия, которые соответствуют нормам», – сообщается на сайте.

Целью посещения стала проверка соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, а также уровня медицинского, материально-технического обеспечения.