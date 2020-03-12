РИАМО - 12 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего жителя городского округа Жуковский по подозрению в организации наркопритона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По версии полиции, задержанный постоянно предоставлял квартиру своим знакомым для употребления наркотиков и психотропных веществ.

«В момент задержания в квартире мужчины находились трое граждан с признаками наркотического опьянения. В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы с остатками вещества. По результатам исследования установлено, что это наркотическое средство – героин», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.