РИАМО - 12 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин вручил награды лучшим работникам агропромышленного комплекса округа в рамках ежегодного отчета глава городского округа Серпухов Юлии Купецкой, награждено более 40 человек, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.

В рамках встречи 40 жителей муниципального образования были награждены Благодарственными письмами губернатора Московской области и главы городского округа Серпухов, юбилейной медалью «90 лет Московской области». Также состоялось вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» пяти несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

«Серпуховская земля показала достойные результаты в прошлом году. В агропромышленном комплексе произведено продукции на 22,7 миллиарда рублей. Округ внес большую лепту в экспорт АПК Подмосковья. На экспорт отгружено продовольствие на сумму свыше 4,7 миллиарда рублей, что больше, чем в предыдущем году на 1,4 миллиарда рублей», - отметил Разин.

Особое внимание Разин уделил участникам и работникам тыла Великой Отечественной войны и поздравил всех с наступающим 75-летием Победы.