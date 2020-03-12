РИАМО - 12 мар. Финал конькобежных соревнований «Серебряные коньки» пройдет с 13 по 15 марта на базе конькобежного центра «Коломна», в котором юные спортсмены сразятся за звание победителя, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие ученики образовательных учреждений, которые прошли отбор на региональном уровне в зонах «Запад», «Центр», «Восток» и «Дальний Восток». Спортсмены пройдут дистанции в 500 метров и 1 километр.

«Серебряные коньки» - уже традиционные престижные соревнования по конькобежному спорту среди школьников, финал которых вскоре примет один из ведущих конькобежных центров в Коломне. Эти старты дают дорогу будущим звездам спорта, а также помогают юным спортсменам обзавестись новыми интересными знакомыми, перенять опыт старших»,- отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что такие соревнования популяризируют спорт среди школьников и приобщают детей к физкультуре.