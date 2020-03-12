РИАМО - 12 мар. По итогам февраля встречи дачников прошли в Пушкинском городском округе, в городских округах Подольск и Щелково и охватили садоводов пяти городских округов, новые встречи запланированы в пятницу и на следующей неделе, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

В этих городских округах насчитывается порядка 1000 садоводческих некоммерческих товариществ с 75 тысячами садоводов и дачников, при этом количество незарегистрированной недвижимости все еще исчисляется тысячами домов и построек.

«Мы проводим встречи с представителями СНТ в муниципалитетах уже не первый год, чтобы рассказать людям об изменениях в законодательстве, выяснить проблемы, с которыми они сталкиваются. «Дачная амнистия» длилась 13 лет, но не все успели оформить имущество. Задача представителей власти – помочь до 1 марта 2021 года», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В администрации городского округа Щелково собрались представители щелковских товариществ, а также СНТ городского округа Черноголовка и поселка Звездный городок.

В пятницу, 13 марта, встречи с председателями СНТ пройдут в городских округах Красногорск, Химки, а также в Одинцовском городском округе. В Одинцове встреча состоится в администрации округа в 11:00, в Красногорске – в администрации округа в 14:00, а в администрации Химок – в 17:00.

В этих городских округах насчитывается свыше 700 СНТ, которые объединяют порядка 60 тысяч садоводов и дачников. За три года, которые длится информационная кампания в Подмосковье, в городском округе Одинцово зарегистрировали почти 40 тысяч объектов недвижимости, в Красногорске – почти 8 тысяч, а в Химках – около 2,3 тысячи. Еще более 14 тысяч объектов остаются незарегистрированными.

На следующей неделе запланированы встречи с садоводами в городских округах Мытищи, Королев и Ивантеевка.