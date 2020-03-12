РИАМО - 12 мар. В четверг в Егорьевском городском округе прошла встреча с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым, посвященная вопросам ведения бизнеса, мероприятие посетило около 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Московской области.

На встрече с бизнес-сообществом муниципалитета Хромов обсудил проблему налогов, земельно-имущественных отношений, а также меры господдержки инвестиций.

«В Подмосковье действует множество разнообразных программ поддержки бизнеса. Мы продолжаем дорабатывать механизмы господдержки. Относительно новая программа – инвестиционный налоговый вычет, позволяющая снизить налог на прибыль, оказалась весьма востребована предпринимателями. Поэтому мы работаем над списком ОКВЭдов, для которых будет доступна эта программа», – сказал Хромов.

Инвестиционный налоговый вычет действует в Подмосковье с 2019 года. Он позволяет предприятиям снизить налог на прибыль до 10% на сумму, соразмерную вложениям в основные фонды. Мера поддержки распространяется на предприятия, которые занимаются определенными видами деятельности.

Подробную информацию об инвестиционном налоговом вычете и других мерах поддержки бизнеса можно узнать по горячей линии 0150, а также задать интересующий вопрос по электронной почте: 0150@mosreg.ru.