РИАМО - 12 мар. Начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов завершил инспекционную поездку в Волоколамский городской округ, где посетил муниципальный центр управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

С помощью данного центра Госадмтехнадзор Московской области в 2020 году решил более 139 различных проблем жителей городского округа. Самое большое количество обращений поступает по вопросам незаконного размещения информационных материалов, самовольной расклейки объявлений и нарушений правил уборки и вывоза строительных отходов.

«Инспекцию дворовых территорий провели на улицах Ленина, Свободы, Тихая. Выявили факты ненадлежащего состояния территории вдоль проезжей части на улице Ленина, неисправное состояние игровых элементов детской площадки в районе дома №20 и в соседних дворах», – отмечается в сообщении.

Ответственным лицам администрации городского округа указали на необходимость демонтажа опасных конструкций в кратчайшие сроки.

«Чистота и порядок в городском округе поддерживаются должным образом, хотя есть и замечания по уборке территории и состоянию контейнерных площадок. Из существующих 519 контейнерных площадок ни одна ни соответствует стандарту, установленному министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области», – сообщил Баженов.

Одной из самых важных и ответственных задач на сегодня является проверка состояния мемориальных комплексов, памятников, братских могил на территории Московской области в преддверии памятной даты – 75-летия Великой Победы.

«Более 90 таких объектов будут осмотрены и приведены в порядок на территории городского округа Волоколамск», – подчеркнул Баженов.