РИАМО - 12 мар. Сотрудники Госадмтехнадзора на прошлой неделе проверили состояние 645 детских игровых площадок во всех округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

За время проверки было устранено 91 выявленное нарушение.

«Инспекторы ведомства проводят регулярные плановые проверки детской игровой инфраструктуры региона. Так, например, по итогам указанного периода наибольшее количество нарушений в содержании ДИП устранено в городских округах Дмитровский, Талдомский, Луховицы, Шатура, Долгопрудный, Подольск», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

За первые два месяца этого года инспекторы ведомства провели более 4 тысяч проверок, по итогам которых было устранено 565 нарушений в содержании детских площадок.