РИАМО - 13 мар. В Подмосковье с пятницы начал действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса Covid-2019, в регионе запретили все мероприятия с числом участников, превышающим 5 тысяч человек, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте регионального правительства.

«Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Также запрещается проведение в Подмосковье спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек.

Организаторам массовых мероприятий с числом участников менее 5 тысяч человек рекомендуют воздержаться от их проведения в Подмосковье. Кроме того, с пятницы организаторам массовых мероприятий в Подмосковье нужно будет уведомлять об их проведении управление Роспотребнадзора по Московской области.

Подмосковным работодателям нужно будет содействовать работникам при соблюдении самоизоляции в течение двух недель при возвращении их из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран, где распространился коронавирус. Кроме того, при запросе от управления Роспотребнадзора по Московской области нужно будет сразу предоставлять информацию о всех контактах заболевшего Covid-2019, обеспечить дезинфекцию помещений.

Работодателям также рекомендуют организовать дистанционную работу.

Минздраву Московской области поручено привести в полную готовность медицинские организации, обеспечить их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом. Медицинские организации должны быть готовы оказывать медицинскую помощь в экстренной или неотложной форме больным с респираторными симптомами. Также у них нужно будет брать анализы для исследования на коронавирусную инфекцию.

Министерство здравоохранения Подмосковья также активизирует разъяснительную работу с населением по профилактике внебольничных пневмоний, необходимости своевременного обращения за помощью при первых симптомах респираторных заболеваний.

Управлению Роспотребнадзора по региону рекомендовано при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничений, при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на коронавирус — организовать комплекс противоэпидемических мероприятий и как можно быстрее информировать Минздрав Подмосковья при положительных или сомнительных результатах лабораторных исследований на коронавирус.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья на базе Центра управления регионом обеспечит круглосуточную работу горячей линии по телефону: 8-800-550-50-30 для жителей, вернувшихся с территорий, где зафиксировали случаи заболевания коронавирусом.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 125 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 4,7 тысяч человек, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 34 случая коронавируса.