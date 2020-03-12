РИАМО - 12 мар. Суд привлек к ответственности собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Московской области за невыполнение в срок предписания Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управление Россельхознадзора в декабре прошлого года провел проверку по выполнению ранее выданного предписания в отношении ООО «Ивашково», собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 416,4 гектара, расположенных в городском округе Шаховская Московской области.

«В результате проведения проверки установлено, что предписание управления в установленный срок в полном объеме не выполнено. Один из проверяемых участков не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, не проведены работы по устранению зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, участок не введен в сельхозоборот», - говорится в сообщении.

В отношении компании «Ивашково» за выявленные нарушения управлением был составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы административного дела переданы в судебный участок № 318 Шаховского судебного района Московской области для принятия решения.

Мировой суд в конце февраля 2020 года решил привлечь ООО «Ивашково» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.