РИАМО - 12 мар. В Московской губернской универсальной библиотеке после ремонта открылся молодежный центр, где пройдет несколько культурных мероприятий в течение этого года, среди которых будет веломарафон и фестиваль «Библиопикник», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Так, в этом году запланировано проведение фестиваля под открытым небом «Библиопикник». В нем примут участие более 30 организаций-партнеров, ожидается 2,5 тысячи гостей. В центре фестиваля будет книга. Гости праздника смогут развлечься и отдохнуть с друзьями и детьми.

«К 75-летию победы центр по работе с молодежью проведет праздничный веломарафон для всех поклонников краеведческих велопрогулок по Подмосковью. Маршрут «Велобиблиопробега» запланирован символичный – от здания Московской губернской универсальной библиотеки в Королеве до нового военно-исторического музея Зои Космодемьянской в Петрищево», - говорится в сообщении.

С 31 января здесь открыли площадку для записи видео, на которой любой желающий может рассказать историю про своего родственника, который воевал в ВОВ. Она будет работать до 31 марта.

В этом году молодежный центр губернской библиотеки вновь заработал после ремонта. Там снова проводят и готовят события, которые призваны сделать библиотеку центром молодежной активности.