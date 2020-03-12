РИАМО - 12 мар. В Московской области развернулись масштабные работы по выявлению диссонирующих элементов и проблемных объектов в границах населенных пунктов и в полосе отвода десяти пилотных вылетных магистралей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

В прошлом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье стартовал масштабный пилотный проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к десяти автомагистралям, идущим от МКАД в Московскую область.

«Главная цель благоустройства вылетных магистралей - повышение комфорта, безопасности, улучшение внешнего облика и развитие туристической привлекательности Московской области, создание комфортных условий для передвижения и отдыха не только жителей, но и для гостей столичного региона», - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В прошлом году было выявлено 39 незаконно установленных объектов капитального строительства, а также 59 нестационарных торговых объектов. 26 из них снесены в 2019 году, еще 40 демонтированы. В отношении оставшихся 13 объектов капитального строительства и 19 нестационарных сейчас ведется рассмотрение дел в судебных инстанциях.

Например, на Егорьевском шоссе за период 2019 года демонтировано 12 неправомерно размещенных объектов придорожного сервиса.

В феврале этого года был произведен демонтаж одноэтажного строения по адресу: город Люберцы, полелок Томилино, пересечение улиц Гаршина и Гоголя. В марте снесен торговый объект «Фейерверки» площадью 63 квадратных метров по адресу: город Люберцы, поселок Томилино, 4 километр Егорьевского шоссе, дом 1.