РИАМО - 13 мар. В Подмосковье в пятницу пройдет тренировочное мероприятие для подготовки к ЕГЭ по математике, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В подмосковных пунктах проведения ЕГЭ пройдет тренировочный экзамен по математике профильного уровня по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и их передачи через интернет», – сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

По словам министра, в тренировке примут участие 690 выпускников в девяти пунктах городских округов: Дмитровский, Коломенский, Красногорск, Мытищи, Одинцовский, Подольск, Раменский, Химки и Электросталь.

«Наш регион продолжает готовиться к проведению выпускных экзаменов и осваивать новую технологию. Такие тренировочные мероприятия важны: взрослые смогут потренироваться в получении электронных материалов, а школьники попробуют свои силы в математике», – отметила Каклюгина.

Результаты будут обработаны, проверены экспертами и доведены до участников в виде первичного балла до 31 марта 2020 года.