РИАМО - 13 мар. Московский зоопарк с пятницы начнет работать до 19:00, также в зоопарке открывается еще один вход со стороны Большой Грузинской улицы, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

«Кассы на вход будут работать с 09:00 до 18:00, в это же время можно будет войти на территорию. Удлинение режима работы вызвано тем, что весна пришла раньше и установилась устойчивая плюсовая температура. В связи с этим оживились многие обитатели зоопарка», – говорится в сообщении.

Уже проснулись сурки и медведи. Последние особенно популярны у посетителей, поэтому было решено добавить час для посещения зоопарка.

Дополнительный вход с Большой Грузинской улицы ведет к вольеру с серыми волками. Пройдя чуть дальше, посетители смогут полюбоваться бобрами, соболями, песцами и другими животными.