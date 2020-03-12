РИАМО - 12 мар. За последний месяц на конкурс открыток, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подали более 1 тысячи заявок, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного отделения «Единой России».

Основной целью конкурса является повышение интереса к изучению героического наследия Великой Отечественной войны, объективного понимания истории своей страны, в первую очередь со стороны детей и молодого поколения.

«Очень важно, чтобы подрастающее поколение помнило подвиги своих прабабушек и прадедушек, их трудности, достижения и радости. В рисунке нужно отразить тот момент, который ребенку покажется самым важным и ярким», – сказал первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.

Конкурс проводится в трех номинациях: рисунок, графический дизайн, коллаж. Работу можно выполнить в рамках трех представленных тем: «Военная история моей семьи», «Радость Победы!», «Великая Отечественная война в истории моего города (в истории Подмосковья)».

Все участники получат благодарственные письма, призеры – дипломы и памятные подарки, победители – поездку в город-герой Великой Отечественной войны.

Конкурс открыток «Помним!», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Подмосковье 10 февраля текущего года. Желающие могут с 10 февраля по 20 марта направить заявку и графический дизайн на электронную почту: pomnim.er@yandex.ru. Работы также можно принести в любую приемную партии «Единая Россия».

К участию приглашаются все желающие жители Московской области от семи лет и старше.