РИАМО - 13 мар. Пригородные поезда, курсирующие на Ярославском направлении МЖД, на выходных будут следовать по измененному расписанию в связи со строительством подземного перехода рядом с платформой Перловская в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В период с 21:40 пятницы до 21:30 15 марта из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Фрязино, Болшево, Пушкино, Сергиев Посад и Александров», – говорится в сообщении.

Ряд пригородных поездов в сторону Москвы проследуют без остановок на платформах Тайнинская, Перловская, Лось, Яуза, Маленковская и Москва-3.

Строящийся тоннель должен заменить существующий одноуровневый переход, который оборудован светозвуковой сигнализацией. Соответственно у пассажиров и жителей появится возможность переходить через железную дорогу самого интенсивного направления столичной магистрали без выхода на пути.

Согласно проекту, в переходе у платформы Перловская создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан – тоннель оснастят специальными подъемными устройствами.

Завершить строительство планируют в мае этого года.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.