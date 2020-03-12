РИАМО - 12 мар. Полицейские в Шатуре и Рошале посетили детские поликлиники и рассказали посетителям о правилах безопасности в автомобилях, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

«В ходе беседы автоинспекторы напомнили посетителям поликлиник о необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке маленьких пассажиров, рассказали родителям о правильном выборе детского автокресла в соответствии с ростом и весом ребенка», – сообщается на сайте.

С маленькими посетителями сотрудники полиции поговорили о безопасном поведении на дороге, повторили правила перехода проезжей части, напомнили о необходимости использования светоотражающих элементов, особенно в темное время суток.

В завершение акции участники получили от сотрудников полиции светоотражающие элементы и тематические памятки с правилами дорожного движения.