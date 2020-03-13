РИАМО - 13 мар. Российская Федерация временно закрыла границу для граждан Италии, с пятницы также им перестали выдавать въездные визы, такие меры приняты с целью борьбы с коронавирусной инфекцией, соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

«В целях обеспечения безопасности государства <…> с 00:00 по московскому времени 13 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ граждан Итальянской Республики», - отмечается в распоряжении.

Исключением являются только граждане государств – членов Евразийского экономического союза. Также запрет не касается экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, которые имеют вид на жительство в России.

В МВД России приостановили прием документов граждан Италии, не будут оформлять и выдавать приглашения на въезд в Россию в целях обучения, с частной целью, а также для работы на территории РФ.

Документы и приглашения на въезд запретили выдавать иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые находятся или проживают на территории Италии.

Министерству иностранных дел РФ предписали остановить прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Италии в дипломатических и консульских учреждениях России.

Также МИД оповестит итальянскую сторону об этих вынужденных мерах и разъяснит, что они обоснованы и введены временно.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 125 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 4,7 тысяч человек, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 34 случая коронавируса. На территории Италии зафиксировано более 12 тысяч зараженных.