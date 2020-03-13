РИАМО - 13 мар. Россия с пятницы ввела временные ограничения на авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Российским авиакомпаниям разрешается выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

В то же время авиакомпаниям разрешили полеты чартерных рейсов в случае перевозки в эти страны их граждан и граждан других государств, а также в РФ россиян «до полного вывоза указанных граждан в их страны».

Соответствующую телеграмму отправила Росавиация авиакомпаниям.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 125 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 4,7 тысяч человек, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 34 случая коронавируса.