РИАМО - 12 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям по результатам представленных администрацией городского округа Ступино материалов установило факт нарушения земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 111,37 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Участок располагается в городском округе Ступино и принадлежит на праве собственности А.А. Фридрихсен.

«В результате проверки установлено, что участок по всей территории зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Высота сухостоя превышает 1,5 метра. Сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не производится, следы механической или ручной обработки почвы, выпаса скота отсутствуют», – говорится в сообщении.

В апреле 2019 года управление привлекло А.А. Фридрихсен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП Российской Федерации в виде наложения административного штрафа в размере 20 000 рублей. Однако штраф не был оплачен в установленный срок.

За неуплату административного штрафа управление составило протокол в отношении А.А. Фридрихсен об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации, материалы дела направлены в судебный участок № 246 Даниловского района города Москвы для принятия решения.

В марте 2020 года в управление поступило решение мирового суда о привлечении А.А. Фридрихсен к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 000 рублей.