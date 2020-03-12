РИАМО - 12 мар. В Москве объявили о начале ежегодного городского конкурса «Бюджет для граждан», в котором могут поучаствовать все желающие, нужно только в доступной форме рассказать об общественных финансах, бюджете Москвы или поделиться опытом грамотного ведения личного и семейного бюджета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«От участников ждут проекты, которые помогают повышать уровень бюджетной и финансовой грамотности. Выбор формата остается за ними. Это могут быть интернет-брошюры, авторский блог или сообщество в социальных сетях, квесты, сайты, короткометражные мультфильмы, видеоролики, статьи о фестивалях или семинарах и другое», - говорится в материале.

Основное требование — новизна и доступность информации для граждан, а также оригинальность. Информация в заявке должна быть достоверной, а также должны правильно использовать понятия и финансовые термины. Оценивать работы будут эксперты из департамента финансов Москвы, ведущих вузов столицы и общественные деятели.

Конкурс «Бюджет для граждан» стал традиционным – его проводят уже в седьмой раз. С каждым годом растет число участников и расширяется их география.

Среди номинаций конкурса - «Бюджет: просто о сложном», «Бюджетный квест», «Лучший видеоролик о бюджете», «Бюджет в социальных сетях», «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Лучший проект регионального (местного) бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан», «Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Новыми темами этого года стали: «Бюджет и национальные проекты», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Бюджет и комфортная городская среда» и «Современные формы и инструменты представления информации на портале «Открытый бюджет города Москвы». Участники этих номинации должны разработать контент для портала, предложить формат представления информации и способы ее визуализации.

Стать участником городского конкурса можно до 15 мая. Победители московского этапа конкурса получат грамоты и подарки. Их работы попадут на всероссийский этап аналогичного конкурса, который пройдет в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.