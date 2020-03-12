РИАМО - 12 мар. Председатель совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков получил награду «За службу закону» III степени, говорится в сообщении пресс-центра регионального парламента.

Постановление подписал в четверг председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Решение по его награждению было принято на заседании соответствующей комиссии парламента», - говорится в сообщении.

Награда вручается за активное участие в правотворческой деятельности органов государственной власти Московской области и большой вклад в формирование и реализацию законодательства на территории региона.