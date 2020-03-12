РИАМО - 12 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин и глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая подвели итоги работы агропромышленного комплекса округа, который за прошлый год произвел продукции на 22,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В своем докладе Купецкая рассказала о работе, которую проделала исполнительная власть округа в 2019 году, и о планах на текущий год. Купецкая сообщила о развитии сельского хозяйства в округе, об экономическом потенциале, социальной сфере, туристической привлекательности, вопросах благоустройства и ЖКХ, экологии.

«Серпуховская земля показала достойные результаты в прошлом году. В агропромышленном комплексе произведено продукции на 22,7 миллиарда рублей. На экспорт отгружено продовольствие на сумму свыше 4,7 миллиарда рублей, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году», – сказал Разин.

На территории городского округа Серпухов работает более 25 предприятий агропромышленного комплекса, 45 фермерских хозяйств, где трудится более 3 тысяч человек. По словам министра, округ вошел в тройку лидеров по овощеводству. Разин отметил хорошие результаты и в молочном животноводстве округа.

«Благодаря урожаю, а это 31 тысяча тонн овощей, городской округ Серпухов занял третье место среди всех округов Подмосковья. Также здесь введена в оборот одна из важных зерновых культур – рожь. Валовый сбор зерновых составил 4 тысячи тонн», – отметил Разин.

По мнению министра, молочное животноводство является приоритетом развития на сегодняшний день. В Серпухове получено 7,7 тысячи тонн молока, произведено 840 тонн мяса, округ может разместить у себя порядка 3 тысяч дойного стада.

Для увеличения объема и качества местной продукции аграриям округа была оказана поддержка, сумма которой составила 86 миллионов рублей, что на 37 миллионов рублей больше, чем в предыдущем году.