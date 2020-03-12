РИАМО - 12 мар. На территории 0,25 гектара в деревне Бережки городского округа Солнечногорск построят новый фельдшерско-акушерский пункт, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Земельный участок 0,25 гектаров в деревне Бережки городского округа Солнечногорск согласован Минмособлимуществом для предоставления министерству строительного комплекса Московской области под строительство фельдшерско-акушерского пункта», - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В деревне, которая находится рядом с Истринским водохранилищем, проживают более 100 человек.

В июле этого года планируется начать строительно-монтажные работы. Новый фельдшерский пункт введут в эксплуатацию во второй половине 2020 года.

В 2020 в рамках национального проекта «Здравоохранение» построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов.