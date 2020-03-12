РИАМО - 12 мар. Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует в Подмосковье с 16 по 27 марта, в эти дни на территории пройдет первый этап мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Жителям области напомнят, куда можно сообщить о фактах распространения наркотических и психоактивных веществ, о перевозчиках, местах хранения, фактах пропаганды наркотиков.

«Позвонив по телефонам горячих линий, каждый, кто обладает информацией, может сообщить о местах сбыта наркотиков, организации наркопритонов или получить консультативную помощь от квалифицированных специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых. Взаимодействие органов власти и граждан позволит сделать Подмосковье лучше и безопаснее», - отметил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности по региону Роман Каратаев.

Сообщить о незаконном распространении наркотиков и о лицах, причастных к преступлению, можно круглосуточно по телефонам:

- 8-495-609-49-52 - дежурная часть ГУ МВД России по Московской области;

- 8-915-101-22-69 – ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер».