РИАМО - 12 мар. ГУ МВД России по Московской области в канун празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне запускает проект «Подмосковье: память сквозь время», сообщается на официальном сайте ведомства.

Суть проекта заключается в издании книги, в которой будут опубликованы материалы из семейных архивов. В книге будут опубликованы фотографии и документы, а также воспоминания ветеранов в пересказе их потомков.

«В год празднования 75-летия Великой Победы приглашаем всех присоединиться к этому важному общественному проекту - изданию книги «Подмосковье: память сквозь время», подлинной энциклопедии народной памяти», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие, нужно прислать информацию о своих ветеранах на электронную почту: Akcii.mvd50@mvd.gov.ru или VictoryBook75@yandex.ru. Материалы нужно присылать до 9 апреля.

После выхода книги каждый участник проекта получит экземпляр бесплатно.