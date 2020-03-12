РИАМО - 12 мар. 13 марта в здании ОМВД России по Рузскому городскому округу прием граждан проведет начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области, полковник Дмитрий Солдатов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

«Встреча будет проходить с 16:00 до 18:00 по адресу: город Руза, улица Революционная, дом 25, кабинет № 1», - говорится в сообщении.

Запись на встречу осуществляется по телефонам: 8 (496)272-34-51, 8 (496)272-32-45. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.