РИАМО - 12 мар. Концерт «Сокровища Туманного Альбиона: музыка Великобритании» пройдет 14 марта в Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла, программу исполнит Симфонический оркестр Московской областной филармонии, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

На концерте прозвучат сочинения Питера Уорлока, Эдуарда Элгара, Густава Холста, Бенджамина Бриттена, Карла Дженкинса.

«Откроет концерт сочинение Питера Уорлока (1894-1930), который был не только композитором, но и музыкальным критиком. Capriol Suite — это танцевальная сюита, написанная в 1926 году на основе одной из мелодий трактата Туано Арбо «Orchesographie» 1589 года», - говорится в сообщении.

В этот день в концерте примет участие участие лауреат международных конкурсов Федор Строганов (орган). В его исполнении прозвучит Пассакалья соль минор Георга Генделя (переложение для органа соло) и авторская фантазия для органа на темы из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (музыка Владимира Дашкевича).

Вечер представит разные грани, направления музыки Великобритании. Этой программе уже два года. Ее премьера прошла в подмосковном Ногинске в рамках ежегодного абонемента Московской областной филармонии.